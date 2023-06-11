Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" повідомив про аварію, в яку потрапили українські захисники, для яких він організовував збір коштів.

"Ось вона, інша сторона волонтерства… Пам'ятаєте, як збирали кошти на авто для Інженерного батальйону? Так, збір ми закрили, автомобіль купили, та навіть військовим його вже віддали. Але… Сталося, як сталося. Волонтерство — це не завжди ідеальна асфальтована дорога, а й перешкоди, «веселі гірки» та вибоїни. Переживали й гірше, переживемо й це)) Виконуючи важливе та складне завдання, хлопці потрапили в ДТП", — розповів суддя "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

"Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво додав, що, на щастя, всі живі та здорові, і навіть критичні умови не завадили нашим бійцям успішно виконати завдання.

"Зараз автомобіль перебуває на СТО та ремонтується. Скільки це займе часу — невідомо, а тому нам залишається лише чекати. Звіт підготую як тільки отримаю відео від наших інженерів. P.S. Раніше писав, що бійці батальйону вже мають частину суми на авто, а тому ми збирали саме 150 тисяч, яких інженерам не вистачало. Як виявилось, за зібрані кошти військові придбали автомобіль повністю. Отакої, скажіть? 🤩 Хлопці щиро дякують КОЖНОМУ за донати та репости. Разом ми — сила. Так тримати", — наголосив Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф".

Останні новини України:

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.