У сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, що цієї весни на Лазурному узбережжі Франції потрапила в ДТП. По приморській дорозі за кермом авто вона їхала на важливу зустріч до Канн зі швидкістю 25 км/год, бо там купа пішоходів, лежачих поліцейських, дорога вузька.

"В якийсь момент я побачила на зустрічній смузі велосипедиста, який почав дивно і панічно маневрувати своїм кермом. Я в той же момент натиснула повністю на гальма, а вже через півсекунди почула гуркіт, удар і побачила зелений шолом на своєму розбитому лобовому", — пише Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф".

"Мастер Шеф" Мартиновська вискочила з авто, спитала, як постраждалий. З велосипедистом усе було гаразд. Він заявив, що злякався скутера, який їхав йому назустріч і почав викручувати рулем. Викликали швидку і поліцію, але у Франції, якщо ніхто не загинув на місці, - то розбираєтеся далі самі. В машині із пошкоджень: лобове скло, бампер, капот, фара, крило.

Вони спілкувалися з поліцією та швидкою французькою мовою, обговорювали, що камер поряд немає, аби зафіксувати чи дійсно мопед порушив, чи чому водій велосипеда так вчинив, але вини українки тут взагалі не було. І потім раптом велосипедист запропонував зірці "Мастер Шеф" Мартиновській розмовляти російською.

"Коли поліція дізналася, що тут справа росіянина і українки, вони відверто ржали. Питали в мене «як так?». І питали, чому я недо.... Ну ви зрозуміли...", — пригадує "Мастер Шеф" Мартиновська.

На зустріч, щоб розібратися зі страховками, російський імігрант Олег Хохлов так і не приїхав, заявив, що йому байдуже "на якусь там страхову із якоїсь там України", і написав Мартиновській зневажливого листа. Гроші за ремонт авто Ользі ніхто не компенсував.

"І тут я пошкодувала, що це стерво цілим і непошкодженим злізло з моєї розтрощеної машини і почало тріпати мені ще й нерви. Ссс*ка! Воно вже 20 років живе у Франції. Але на 100% лишився руським ч**м. Не відмовляйте собі в ненависті. Робіть це на повну. І не коріть себе за бажання вбивати. Бо в мене воно шалене!!, — наголосила Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф".

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