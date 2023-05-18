Переможниця та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася рецептом галети з абрикосом та сиром.

Українська шеф-кухар Ольга Мартиновська , суддя "Майстер Шеф" запропонувала приготувати галету з абрикосами та сиром, використовуючи якісне борошно. Напередодні сезону ароматних медових абрикосів, «Майстер Шеф» Мартіновська рекомендує зберегти цей простий і швидкий рецепт, який стане справжнім ідеалом завдяки використанню українського борошна.

Для приготування тіста нам знадобляться такі інгредієнти:

200 грамів борошна "Хуторок"

150 грамів якісного вершкового масла

60 мілілітрів крижаної води

Дрібка солі

Дрібка цукру

Для початку наріжте холодне вершкове масло на кубики і змішайте його з борошном, щоб вийшла маса, що нагадує текстуру піску. Додайте крижану воду, сіль і цукор, і акуратно сформуйте з цих інгредієнтів тестову кульку. Потім розкотіть тісто у формі кола діаметром близько 40-45 сантиметрів.

«Майстер Шеф» Мартиновська додає, не варто турбуватися про його ідеальну рівність, рекомендується розкочувати тісто між двома аркушами пергаменту.

Перейдемо до приготування начинки:

150 грамів якісного кисломолочного сиру (бажано вибрати жирність на свій смак)

1 жовток

1 столова ложка цукру

Дрібка солі

Ванільний цукор (за бажанням)

150-200 г абрикосів без кісточки

Абрикоси добре промийте і розріжте їх навпіл. Далі «Майстер Шеф» Мартиновська радить розтерти домашній сир із жовтком, цукром та сіллю за допомогою вилки, щоб вийшла однорідна сирна начинка.

На розкатане тісто викладіть сирну начинку, залишаючи 4-5 сантиметрів від краю вільними. Поступово розподіліть начинку по поверхні тесту. Потім, як пише «Майстер Шеф» Мартиновська, акуратно розташуйте половинки абрикосів зверху і посипте їх трохи цукром.

Тепер зверніть увагу на краї тесту. Підніміть їх і акуратно загорніть, щоб утворити кошик навколо начинки. «Майстер Шеф» Мартиновська додає, це допоможе утримувати начинку всередині та надати галеті характерної форми.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм. Поставте галету на лист, покритий пергаментним папером, і відправте в духовку на 30 хвилин. Мартиновська додає, важливо, щоб галета стала золотистою та хрумкою.

Після приготування дайте галеті трохи охолонути перед подачею. Вона чудово підходить як у гарячому, так і холодному вигляді. Ви можете насолодитися нею з чашкою чаю або склянкою домашнього молока.

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