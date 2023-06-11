В сторис на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что этой весной на Лазурном побережье Франции попала в ДТП. По приморской дороге за рулем авто она ехала на важную встречу в Канны со скоростью 25 км/ч, потому что там куча пешеходов, лежачих полицейских, дорога узкая.

"В какой-то момент я увидела на встречной полосе велосипедиста, который начал странно и панически маневрировать своим рулем. Я в тот же момент нажала полностью на тормоза, а уже через полсекунды услышала грохот, удар и увидела зеленый шлем на своем разбитом лобовом", - пишет Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф".

"Мастер Шеф" Мартыновская выскочила из авто, спросила, как пострадавший. С велосипедистом все было в порядке. Он заявил, что испугался ехавшего ему навстречу скутера и начал выкручивать рулем. Вызвали скорую и полицию, но во Франции, если никто не погиб на месте, - разбираетесь дальше сами. В машине из повреждений: лобовое стекло, бампер, капот, фара, крыло.

Они общались с полицией и скорой на французском языке, обсуждали, что камер рядом нет, чтобы зафиксировать действительно ли мопед нарушил, или почему водитель велосипеда так поступил, но вины украинки здесь вообще не было. И потом вдруг велосипедист предложил звезде "Мастер Шеф" Мартыновской разговаривать на русском.

"Когда полиция узнала, что здесь дело россиянина и украинки, они откровенно ржали. Спрашивали у меня «как так?». И спрашивали, почему я недо.... Ну вы поняли...", — вспоминает "Мастер Шеф" Мартыновская.

На встречу, чтобы разобраться со страховками, российский иммигрант Олег Хохлов так и не приехал, заявил, что ему безразлично "на какую-то страховую из какой-то Украины", и написал Мартыновской пренебрежительное письмо. Деньги за ремонт авто Ольге никто не компенсировал.

"И тут я пожалела, что эта падла целой и невредимой слезла с моей разбитой машины и начала трепать мне еще и нервы. Ссс*ка! Он уже 20 лет живет во Франции. Но на 100% остался русским ч**м. Не отказывайте себе в ненависти. Делайте это по полной. И не корите себя за желание убивать. Ибо у меня оно безумное!!, - подчеркнула Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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