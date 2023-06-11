Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна розповіла, чому ходить в укриття ще до початку повітряної тривоги.

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина показала себе та відповіла на запитання фанатів. Зірка запропонувала ставити їх у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Не було ж тривоги у Києві? Чи ви просто заздалегідь спускалися?...", - написав фанат дружині ведучого "Холостяка" Григорія Решетника.

"Ми зараз часто спускаємося заздалегідь, бо так просять діти. Коли летіти шахеди пару тижнів тому і були вибухи поряд, будинок так хитало, що ввімкнулась повітряна тривога, ми думали, що потрапили до нашої оселі, всі люди бігли в чому прокинулися сходами, ліфти заблокувало, сирена така і крики, ми теж бігли аварійними сходами з трьома дітьми... Злякалися тоді всі, і ми, і сусіди, і дорослі, і діти... З того моменту вирішили, що краще внизу, але там по принаймні трохи легше і не так голосно", - відповіла дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника.

"Кажуть, що паркінг це не є укриттям, у разі падіння ракети паркінг завалить", - написала ще одна фанатка.

"Я теж про це думала. Але краще, ніж на поверсі і бачити, як у тебе летить ракета та шахеди. І будинок трясе - все одно внизу спокійніше. До того ж ми знаємо, які біди можуть наробити просто скибки від збиття ракети" , - написала дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника.

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