Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про свої переживання, вирішила чесно посміятися з своїх спроб швидко перетворитися.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про важкі емоції через те, що сталося на Херсонщині, вирішила поділитися кадрами зі своїх буднів. Артистка раніше зауважила: як у Росії не намагалися зруйнувати життя її улюбленої країни та народу, люди боротимуться.

Сама Нікітюк вирішила відволікатися від важких думок тренуваннями і навіть показала, як іноді непросто даються тренування, як важко бути у формі та старанно упорядковуватися.

«Тренере, а коли кінець тренування? Ми ще навіть не розпочинали. Тренер, мені здається, я вже трохи схудла! Це ти себе збоку не бачила! Тренер, а ще багато ми вже 17 км проїхали! Темп, темп, темп.

Скинути калорії, зняти стрес, викид негативу, селфі у дзеркалі» - поділилася Леся з гумором, помітивши, що продовжує працювати над собою.

«Виявилося, зовсім нелегко тримати образ. І робити свою роботу, робити шоу, жартувати з новим ведучим та просто бути розмальованою та причесаною. І ці емоції розривають серце та душу.

Я посміхатимуся, бо не дозволю відібрати те, чим я живу. А ми й далі працюватимемо, донатимемо і триматимемо тил. Кожен як може. А разом ми можемо дуже багато, бо не житимемо під ярмом» - висловилася Нікітюк про свої переживання.

Також Нікітюк опублікувала нове фото у своєму Інстаграмі, показавши, як почувається.

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