Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тарас Цимбалюк заявив, що в нього повністю відпало бажання спілкуватися зі знайомими чоловіками, котрі виїхали з України і абсолютно нічим не допомагають рідній країні.

"На днях отримав милий відосик, де мій знайомий(сподіваюсь, не побачимось) гуляє Мангеттеном і розповідає про заклади США. Пишу, чому ти мовчиш ? - «Мало підписників, толку від моїх репостів»… Кажу, зі свого сраного пособія(а вони виїхали втрьох) ніколи не кортить пару доларів закинути на потреби армії ? - «Та це ж капля в морі, і ми з малою збираємо на машину…» Ясно… думаю, а доєднатись до якогось волонтерського руху, де можна щось повантажити і відправити до України ? - «Та у мене немає часу це все шукати…і, тут в штатах не так все просто» - 100 відмазок хлопця, котрий виїхав у сша в кінці минулого літа", — обурюється Тарас Цимбалюк.

За весь цей період цей знайомий кілька разів писав Цимбалюку і все про те, як там кайфово.

"С***, багато де кайфово. Треба зараз усім напружитися, щоб знову кайфово було в Україні! В результаті: «Ок.Нічого не буду виставляти». шматок гівна. Таке безхребетне населення зовсім не потрібне перспективній Україні. Думаю, хай краще такі «українці» миють посуд і обслуговують інші країни. І ,звісно, сюди не повертаються!", — пише Тарас Цимбалюк.

Актор у якості прикладу розповів, к люди з мінімумом можливостей все одно донатять хоч 10-15 гривень і не шукають відмазок, або ж пропонують допомогу фізичною силою, або хоча б роблять репости зборів.

"Треба усвідомити, щоб велась щохвилинна оборона нашої землі, велика кількість людей повинна на це працювати. Ніхто не має права сидіти склавши руки. Є маса фронтів, котрі ПОВИННІ безперервно працювати до настання перемоги. Вірю в карму, бо життя - суцільний бумеранг", — наголосив Тара Цимбалюк.

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