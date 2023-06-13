Згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині, пише Politeka.net.

Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

«Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області, знищено житлові приватні будинки», - повідомили в Генштабі.

Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби.

Внаслідок цієї атаки загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Крім того, під ворожий авіаудар знов потрапила Авдіївка - є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти завдали чергових ракетних ударів по Україні.

Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною.

Також завдав авіаційного удару 4 «шахедами», один – знищено.

Внаслідок атаки, нагадаємо, є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні обʼєкти інфраструктури в Кривому Розі.

Є постраждалі у вкрай важкому стані. Під завалами можуть бути люди.

За деякими даними, загинули дві людини.

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