Українським артистам, які після 2014 року виступали в росії, а після початку повномасштабного вторгнення раптом "перевзулися" та заявили про свою проукраїнську позицію, потрібно дати шанс. Зокрема, йдеться про Макса Барських та Світлану Лободу , які виїхали з росії та почали випускати пісні українською мовою.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів багаторічний ведучий шоу "Караоке на Майдані" та продюсер Ігор Кондратюк.

За його словами, він вірить у щирість деяких артистів, які повернулися до українського шоу-бізнесу.

"Я обом даю з ним шанс, щоб нарешті до них дійшло, що ну вони поводилися ганебно, після того, як росія окупувала Крим, ну і так далі. Ось 8 років ганьби для всіх українських артистів, які виступали в росії".

Однак, щодо Лободи, то скасування її концерту Кондратюк схвалює, оскільки це просто вберегло її фізично. На думку продюсера, на концерті, що планувався у Києві, зірці могли б влаштувати фізичну розправу.

"Моя думка така, що я не хочу бачити їх на концертних майданчиках ще дуже довго. Надавати їм майданчики - це наражати їх на небезпеку, їм не допоможе жодна охорона. Тому що просто прийдуть люди і навалять", - каже Ігор Кондратюк.

Він нагадав, як уже після 2014 року Світлана Лобода намагалася влаштувати концерт в одному з одеських клубів, але їй не дали цього зробити, і довелося просто зі сцени тікати. На думку Кондратюка, і у Києві повторилася б ця історія.

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