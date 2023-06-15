З початку війни, а хтось і за кілька днів до повномасштабного вторгнення, деякі українські зірки залишили країну. Серед найяскравіших зірок-чоловіків – Олег Вінник, Влад Яма та Потап. Чи можливе їхнє повернення в український шоу-бізнес після перемоги?

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів багаторічний ведучий шоу "Караоке на Майдані" та продюсер Ігор Кондратюк.

За його словами, і Винник, і Потап, і Влад Яма є яскравими персонажами, які часто бували у кадрі. Однак, коли вони повернуться в Україну, телевізійні канали будуть ставитись до них дуже обережно.

олег винник

"Я не з тих людей, які скажуть, що вони ганебно повелися, і все капець. Є таке якесь внутрішнє розуміння, що тут, усередині країни вони б допомагали більше, підтримкою в тилу. Я не маю на увазі, що вони воювали б на фронті, ті хто хотів воювати, ті пішли. Як я можу їх засуджувати як громадянин? Не знаю, просто не знаю. Їх оцінить час, їх оцінить глядач", - каже Ігор Кондратюк.

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За словами продюсера, це дуже дискусійне питання, бо, як люди, вони мали право тікати від війни та рятувати свої сім'ї. Інше питання незаконності такого виїзду з країни, тому що і Винник, і Яма, і Потап – це чоловіки призовного віку. З іншого боку, Кондратюк нагадав про тисячі українських чоловіків, які незаконно втекли із країни.

влад яма

"Вони публічні люди, і з них більше попиту. Вони мають бути прикладом, та мають бути прикладом, так, у них є фанати. Це дискусійне питання. Люди втекли від війни. Чи мають право люди тікати від війни? На це питання, скоріше всього, відповідь: "Так". Якщо всі люди знають, що вони з погляду захисту країни, жодного значення не мають", - каже Кондратюк.

Потап

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