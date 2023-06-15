Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських поділилася в мережі чарівними фото з квітучими сакурами та розповіла про зворушливе виховання, яке гріє їй душу.

Як видно, на нових знімках Настя Каменських зображена біля гарної рожево-квітучої сакури. Перед камерою вона з'явилася у темній оверсайз кофті у стилі мілітарі, яка приховала її струнку фігуру. Волосся Настя Каменських розпустила, а на її обличчі легкий макіяж та трохи сумний вигляд. Також на ще одному фото Настя Каменських знята з дівчатами, з якими, як виявилося, садила дерево сакури у Рівному.

У підписі до публікації Настя Каменських поділилася цим спогадом:

"Більшість українців зараз почали цінувати життя так, як ніколи раніше. Тому що усвідомили, яка його цінність… Сакура – один із символів швидкоплинності життя. У якийсь момент вона розквітає, даруючи свою красу всім навколо, а вже скоро її чарівний колір опадає , залишаючи після себе лише спогади про прекрасне, тому я з особливим теплом згадую момент, коли в турі, перед концертом у Рівному, ми заїхали до наших героїв до Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни.Тоді я мала можливість приєднатися до глобальної акції Planet" і посадити сакуру власноруч. Такі моменти нагадують мені про цінність життя та можливості, які нам дарує. А спогади про цей день досі надихають щодня і дають сили триматися, продовжуючи свою справу".

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