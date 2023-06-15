Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" змушений був спростовувати новини про свою смерть.

"Здається, мене не можна здивувати...АЛЕ з кожним разом все більше і більше дивуюся людській дурості...", — зізнається шеф-кухар.

"Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав кілька фейкових новин, які йому в Direct надіслали стурбовані шанувальники.

"Ектор..ти пішов з життя, але не з нашого серця…. мастершеф відміняється", "Ектор... 1972-2023. Пам'ятаємо.Любимо. Сумуємо", — сказано в гучних заголовках.

Суддя "Мастер Шеф" Хіменес-Браво наголосив, що інколи випадає зі сторіс, але це нічого страшного не означає, та показав, як минув його день.

"Якщо я інколи випадаю зі сторіс, це нічого страшного не означає

Наприклад, сьогодні почав ранок з прогулянки з Лупітою. Потім подумав, що мені терміново потрібні вуглеводи. Життя ж одне, чому б і ні) тим паче, сьогодні в мене тренування. А далі зустрів дівчину в дуже стильній футболці) Зрозумів, що мені терміново вона потрібна", — пише Ектор Хіменес-Браво.

Цим суддя "Мастер Шеф" спровокував хвилю жартів про те, що саме йому потрібно — футболка чи дівчина. У відповідь Хіменес-Браво нагадав, що в нього вже є дівчина-українка, але зараз вона перебуває в Польщі.

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