Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як веселилася на сімейному святі, але потрапила у незручне становище.

Катерині Репяховій, дружині українського співака Віктора Павлика, виповнилося 29 років, і вона вирішила відсвяткувати його у Карпатах. Після цього відсвяткувала з чоловіком Катерина та день народження сина Михайла, проте багато хто звернув увагу на одну деталь.

«Мої» – написала під сімейним відео Репяхова та показала, як родичі збираються заради сімейного фото.

При цьому багатьох обурив факт, що саме сина та чоловіка Репяхової якраз на сімейному ролику не було, щоб зробити спільне фото з усіма:

«Добре вийшло свято, креативно, цікаво, але іменинник був найбільш байдужим до дійства; теж це помітила. На всіх іграх-забавах інші діти, а він навіть до торта байдужий. Думками десь літає; Фоткатися на сімейне фото без чоловіка та сина? Ну буває)

Катерино, не зрозуміла чому ви агресуєте? Коментар був більше тим, хто накинувся на вас через те, що на відео немає вашого чоловіка та сина. Тому й написала, що буває і так. Мда, мабуть дарма написала у вашу підтримку, бачу що ви її не вартуєте, вам підходять лише коментарі де вас 💩, ви ніби тільки таке бачите у будь-якому коментарі» - написали Репяхової.

Раніше Репяхова поділилася щасливими знімками зі святкування. Вона висловила свою подяку рідним за привітання та розповіла, що цього дня вона загадала особливе бажання.

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