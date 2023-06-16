Сам Володимир Остапчук не розповідав про поїздку, але його нова кохана, 22-річна Катерина Полтавська публікувала кадри з Міконоса. З'ясувалося, що ведучий виїхав за кордон, щоб провести день народження українки Юлії Буряк, яка ще до повномасштабної війни переїхала в Москву і вийшла заміж за російськоо олігарха Леоніда Арапова.

Як повідомляє телеграм-канал "Культурна Прачечна", два роки тому Арапов на 30-річчя дружини влаштував тусу в Туреччині із Собчак, Вєрніком, Лєпсом, Меладзе і «Ленінградом». Цього року іменинниця просила гостей не викладати кадри з гулянки, але не всі послухали її та випадково "спалили" Остапчука. Серед гостей точно були росіяни, зокрема відома московська тусовщиця Анну Івченко. Зрозуміло, що свято Володимир Остапчук вів російською мовою.

Володимир Остапчук підтвердив, що вів день народження Буряк, але нібито не знав про російського олігарха і росіян на святі, тому назвав це все "замовленням" на нього.

За словами Остапчука, комунікацію із замовниками вів менеджер, і його нібито запевнили, що чоловіком Буряк є українець на ім'я Андрій. Зараз неможливо перевірити, чи дійсно за два роки Юлія встигла розлучитися з російським олігархом і знову вийти заміж, але в публікаціях росЗМІ ще тиждень тому Буряк називали дружиною Арапова.

"Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Я знаю, що колишній чоловік Буряк з росії, але вона давно розлучилася з ним і не була в росії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", - заявив Володимир Остапчук.

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