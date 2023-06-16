Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала себе із чоловіком, нарвавшись на критику.

Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як відзначила день народження сина, поділившись на фото. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Лучший день в году", - написала молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі молодій дружині Віктору Павлику Каті Репяховій:

"Такий стильний",

"Кате, ви не соромитеся такого чоловіка? Що старий і вам по шию? Вам комфортно? Не зі зла, просто цікаво",

"Кате, чудові фотографії! Хороша родина. Всіх вам благ. Будьте здорові",

"Хороші фото. Михасик - справжній козак",

"Дуже хороші фото, дуже хороша локація та відмінна сім'я. Нехай Господь зберігає та благословить Вас усіх!",

"Дуже красиві, мирного неба та вільної української землі під ногами",

"Вітаю вас зі святом. Михасику бажаю бути щасливим хлопчиком".

Варто зазначити, що Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика незважаючи на різницю у віці 28 років. Пара вже має сина Михайла, якому напередодні виповнилося два роки. Якщо для Каті це первісток, то для Віктора це четверта дитина від четвертої дружини.

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