Блогерка Даша Квіткова з "Холостяка" поділилася новими фото, але нарвалася на критику.

Даша Квіткова з "Холостяка" показала нові фото, похвалявшись фігурою. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Фанати поставили десятки тисяч лайків, включаючи Віру Кекелію, Олександра Еллерта, Ірину Монатик та Катю Нікітіна, і написали коментарі:

"Ахах, я чогось побачила що заду шнурівка, а то просто пояс чи щось там звисає ще подумала, що джинси оригінальні, але не моє",

"Чому жінка після розлучення оголюється? Таке відчуття справді шукає самця",

"Не красиво і не жіночно. Фото не вдале",

"Той момент, коли всі чоловіки заздрять стіні навпроти",

"Навіщо джинси зв'язувати цими мотузками, якщо не за розміром і це виставляти ще жах",

"А навіщо в житті стільки фотосесій???? Хіба це не стало сірою рутиною??? Завтра той самий мотузок буде на шиї замість колів або як підтяжка трусів".

Варто зазначити, що Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала учасницею шоу "Холостяк". На проекті блогерка перемогла і після цього вийшла заміж за головного героя – Микиту Добриніна. У пари з'явився недавно син, а нещодавно стало відомо про розлучення зіркового сімейства.

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Нагадаємо, "Холостяк" Добринін після розлучення з Квітковою поскаржився на життя.

А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" натрапила на критику після нової фотосесії.

Також Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" похвалилася кадрами з прогулянки у Нью-Йорку.