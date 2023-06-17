Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина Решетник показала себе та розповіла про навчальний рік. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Сьогодні в багатьох школах останній дзвінок Наші діти теж так чекали цього дня, тому що в них планувалося грандіозне свято - ігри на вулиці, обливання та морозиво. Довелося майже все святкування провести у укритті (((. Навчальний рік 22-23 - був) надзвичайно складний, героїчні діти та ще більш героїчні вчителі, які повели сотні уроків у укриттях, навчали наших дітей під вибухами і завжди з усмішкою зустрічали їх щоранку. трохи вчителів – до зустрічі у вересні", - написала дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі дружині ведучого "Холостяка" Григорія Решетника:

"Вітаю! У Дніпрі дуже давно не працюють школи, то ковод, то війна, дітки скучили за друзями, за вчителями, за "живими" уроками",

"Особи, які спеціально надійшли так. Після обіду в день останнього дзвоника! Наші діти це пам'ятатимуть і розповідатимуть з покоління в покоління".

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