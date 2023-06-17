У своєму шоу Володимир відповів на питання про розподіл коштів у них із дружиною Катериною Полтавської родини. Причому для артиста це вже третій шлюб, причину розриву він не обговорює, але продовжує ділити майно з екс-дружиною Крістіною Гірником.

«Ви обов'язково маєте домовитися про гроші у відносинах. І, бажано, звичайно, щоб це було 100/0. Буває 90/10, бо здебільшого за все оплачую я. Але, наприклад, Катя може подарувати щось, подарунок зробити – цю футболку подарувала. За все інше оплачую я», - заявив Остапчук.

На питання про те, що робити, якщо чоловік втратив роботу і треба йти до ресторану, що робити. Актриса Наталка Денисенко заявила: «Не ходимо до ресторану, не платимо за квартплату, доки він не піде працювати, жодних 50 на 50. Але якщо стосунки у вас серйозні, ви довіряєте людині, плануєте майбутнє – це нормально. Я також раніше платила у своїх попередніх відносинах».

«Він має платити, вона має платити – я цього не розумію, ви маєте домовлятися. Якщо він хоче – нехай платить, нехай вона платить. А ви плануєте бюджет прямо? Не бачив таких, ми собі не відмовляли ні в чому, навіть якщо не багато жили» - заявив у відповідь Бідняков.

У мережі ж обговорили висловили свою думку, не всі оцінили поведінку артистів:

«Зірки із цього випуску живуть за такими застарілими категоріями, що мене бере іспанський сором. Чоловік і жінка нікому нічого не винні. Існують певні домовленості між ними, які обговорюються на початковому етапі відносин; Згодна! Багато жінок сидять їм скидають гроші на карту просто;

Чоловіки, які не можуть заробити грошей на сім'ю be like; Так чоловік повинен заробляти, але і жінка не повинна чисто жити за його бабки; є певні періоди життя, коли жінка не може працювати.

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