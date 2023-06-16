Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, ранее попала в скандал из-за конкурса. Артистка решила разыграть авто, стоимость которого была около миллиона гривен, за участие спонсоры конкурса должны были заплатить немалую сумму.
После конкурса с розыгрышем авто артистка обещала отдать сто тысяч гривен на помощь ВСУ. Такую идею конкурса и подарка крайне раскритиковали украинцы, засудив рекламу со спонсорами.
После этого артистка удалила пост и отказалась отвечать на комментарии. А сегодня Каменских решила рассказать, как в рамках своего тура решила помочь военным после скандала.
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«Автомобили, приобретенные в рамках первой части тура «Я-Украина», уже отправились на передовую к нашим защитникам помогать им защищать нашу страну.
В свете последних событий хочется помогать и делать все возможное, чтобы приближать Победу. Эти авто - наш общий вклад с каждым, кто приходил на концерты тура, донатив и принимал участие в благотворительных розыгрышах» - заявила Каменских и поделилась видео.
Она не стала реагировать на комментарии о ее прошлой истории с конкурсом, однако поблагодарила тех, кто участвовал сейчас со сборами для ВСУ.
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