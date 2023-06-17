На своїй сторінці в Instagram шоумен Анатолій Анатолич опублікував відео, де показав стодоларові купюри, які в нього не прийняв обмінник.

Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолич висловився на досить актуальну тему щодо обміну доларів у наших українських обмінників. На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився відео, на якому він показав стодоларові купюри, відмовлені обмінником.

Він також розповів, що причиною відмови стали рік випуску, незначне пошкодження та наявність різноманітних печаток. Для обміну таких купюр на гривні довелося сплатити комісію, яка могла досягати 30%.

Також Анатолич обурився, що у багатьох обмінних пунктах відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року, а деяких випадках кордон встановлюється на 2006 рік.

Також відмовляються приймати долари з печатками, пошкодженнями, пліснявою та іншими дефектами. Однак тут цікавий момент: фактично, ці обмінні пункти все ж таки приймають зазначені купюри, але беруть із клієнтів комісію у розмірі від 10% до 30%. Це означає, що якщо ви обмінюєте 100 доларів, їм забираються від 10 до 30 доларів як комісія.

«Стикалася теж з такою ситуацією, чи не беруть такі гроші, і те, що Гетьманцев виступає і каже не повинні, це все брехня, вони користуються постановою з 2019 року, і не беруть! Взагалі ніяк не контролюється ця сфера;

Загалом не проблема їх приймати, а цю хвилю відібрали самі споживачі, а не кантери. Споживачі істерики роблять, якщо $ немає нового зразка; У мене це останні кошти, які також не хочуть приймати;

Це просто нажива, тому що в Польщі приймають усі без розбору, окрім підробок, звісно. Дякую що порушуєте це питання. Бо це справді велика проблема і вже доходить до абсурду» - підтримали у мережі.

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