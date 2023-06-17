Відомий виконавець Олександр Положинський розповів, що думає про тих, хто ухиляється від мобілізації.

Відомий український виконавець, фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський який чи не з перших днів війни вирушив захищати Україну, висловився, що думає про людей, які уникають мобілізації.

Про це Олександр Положинський розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова".

Так, за словами артиста, далеко не всі чоловіки в Україні є високомотивованими і готові воювати. Однак у Збройних силах є й інші заняття, крім безпосередньо роботи на фронті.

"Я, як військовослужбовець, хотів би служити поруч із тими людьми, які хочуть захищати свою Батьківщину, які розуміють свою відповідальність у цьому питанні, яким не все одно майбутнє нашої країни. Звичайно, може виявитися, що таких мотивованих людей у ​​нас недостатньо. Тому , я вважаю все-таки, що право захисту Батьківщини має стати справою кожного. Мені дуже хочеться, щоб цей механізм фінансового врегулювання він був узаконений", - ділиться думками Олександр Положинський.

На його думку, якщо людина так сильно не хоче служити у ЗСУ, то вона повинна мати можливість просто законно заплатити за ухилення, а не вирішувати питання через хабарі чиновникам. Також Олександр Положинський наголосив, що служба у ЗСУ – це не завжди служба лише на фронті, це ще й купа багатьох інших підрозділів та функцій, які ніяк із фронтом не пов'язані.

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