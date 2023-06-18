Популярна українська співачка Настя Каменських , яка раніше поскаржилася на надмірне вживання алкоголю та депресію, вирішила розповісти про гучну тему зрад її чоловіка Потапа. Артистка в інтерв'ю Маші Єфросініної порушила актуальну тему.

Каменських поділилася своїми переживаннями через сексуальний скандал, у якому її чоловіка Потапа звинуватили в непристойних домаганнях. Каменських заявила, що вони з Потапом не сприйняли ці звинувачення всерйоз і навіть пожартували з них. Вона зазначила, що вони збудували свої імена на основі таланту, тоді як деякі люди прагнуть прославитися на скандалах.

Співачка наголосила, що не відчуває ревнощів і є самодостатньою жінкою. Вона випростала спину і сказала: "Подивися на мене". Вони встановили свої стосунки з Потапом з урахуванням взаємної довіри.

"Ми з моїм чоловіком зробили свої імена на таланті. А деякі роблять свої імена на хайпі. Такий підхід зникає, слава ця. Давай будемо чесні, так воно і сталося" - заявила Каменських про останній скандал.

Після Каменських також додала, що зовсім не ревнива, адже Потап – артист, часто до нього чіплялися фанатки, але важливо довіряти своєму чоловікові.

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