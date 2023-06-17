Відомий український дизайнер Андре Тан пояснив, які сумки будуть у тренді цього літа.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан показав топ-5 трендових сумок літа 2023 (щоб подивитися фото, проскрольте новину вниз).

"Літо — час, коли сумки перетворюються на справжніх героїв стильних образів. Вони виходять з тіні пальт та пуховиків і стають центром уваги. Одна правильно підібрана сумка може радикально змінити настрій луку. Давайте подивимося, на які моделі варто звернути увагу літом 2023 року", — пише Андре Тан.

Перший тренд — плетений таут. За словами дизайнера, плетені сумки завжди викликають асоціації з морським настроєм, відпускою та безтурботністю, навіть якщо ви проводите теплі місяці в мегаполісі. Тому ідеальний варіант цього літа — твердий плетений таут.

Також Андре Тан радить звернути увагу на поясні сумки. Це стильно, дуже зручно та трендово. І поясні сумки вже давно не тільки про спорт, є багато елегантних варіантів, які чудово поєднуються з літніми сукнями та спідницями.

"3. Сумка-сідло. Цей класичний стиль з ковбойською естетикою ніколи не виходить з моди. Сьогодні актуальними будуть як великі, так і маленькі сумки-сідла. При чому кольори можут бути будь-які, від класичного коричневого до яскравих — зелених та рожевих. Не бійтеся експерементувати!", — наголоив Андре Тан.

Також у тренді квіткові мотиви на сумках. Сумка з квітковим принтом додасть свіжості та яскравості вашому гардеробу, але головне не переборщити з комбінаціями різних принтів в одному образі.

"Стиль карго продовжує завоювувати місця в наших гардеробах. Сумки з "пухкими" відкидними кишенями не стали винятком і миттєво стали трендом літа 2023. Щоб цей аксесуар не навантажував ваш образ у теплу пору року, обирайте мініатюрні варіанти з нейлону або просторі таути з натуральної бавовни. Цей аксесуар точно про моду та комфорт!", — додав Андре Тан.

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