Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" показала відео, в якому провела екскурцію по своїй дачі. У ведучої та її чоловіка є великий будинок, затишна альтанка, багато квітів, власний спортивний майданчик і батут, доглянутий газон.

"Що мені найбільше давало сил в травні і червні - це земля! Навіть мій головний антидепресант - біг - відійшов на другий план. Я - асфальтна людина. Ніколи раніше особливо не займалася дачею назовні. Я робила все всередині, Єгор - на ділянці. Минулий рік влітку мені допомогли першу високу траву скосити сусіди. Це була моя перша за останній час осінь і зима без дачі…. «Закрили» все через світло…", — пише зірка "1+1" Марічка Падалко.

Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв у шлюбі з 2010 року. Вони виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, які наразі живуть у Празі, а також сина Михайла, з яким поки ведуча залишається в Києві вдвох.

"Але тепер я знаю кожен кущик і кожен бур’ян, зовсім «забила» на нігті, ненавиджу косарку з дротом і хочу бездротову, вивчаю прогноз погоди і чекаю на дощ. Ну і найбільше на того, хто тут завжди все робив ♥️", — додала ведуча "1+1" Падалко.

Українці в кментарях підтримали Марічку Падалко: "Нехай якнайшвидше вони обидва до Вас прийдуть (дощ та господар дачі) 💙💛".

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