Настя Каменських зазначила, що ці кілограми не бентежать її, і вона приймає себе такою, якою є.

Популярна українська співачка Настя Каменських , яка раніше поскаржилася на надмірне вживання алкоголю та депресію, поділилася розповіддю про інші, не менш важливі проблеми. Цього разу артистка зізналася, що має проблеми з зайвою вагою, сильніші, ніж простіше.

Настя також визнала, що останній рік набрала сім зайвих кілограмів. Вона не приховує цього факту і стверджує, що це не завдає їй сорому чи незручності. Вона приймає себе такою, якою є.

Настя припускає, що ця зміна ваги може бути пов'язана з психосоматикою або бути своєрідною захисною реакцією. Вона не відчуває комплексів через це і не хоче ґвалтувати себе, щоб схуднути. Натомість, вона дала собі час і просто приймає своє тіло таким, яке воно є.

"Це дуже відчутно, особливо на сцені. Але я себе люблю ще більше. Це не гормональний збій, дякувати Богу. Я думаю, що це психосоматика. Я не комплексую", - прокоментувала Каменських.

Для Насті важливо зрозуміти, що зміна її ваги не призведе до зміни світу навколо неї, тому вона не надто звертає на це уваги. Вона просто визнає, що її тіло реагує в такий спосіб, і це природний процес.

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