Найбагатша співачка України Камалія опублікувала сімейне фото, звернувшись до екс-чоловіка Мохаммада Захуру. Зірка поділилася знімком у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Вітаю з Днем батька! Мрію, щоб кожен український тато-герой якнайшвидше обійняв свою дитину. Захур, ти найкращий у світі тато! Дякую за все, що ти робиш для наших дівчаток, і навіть у цей час часто буваєш для них і мамою та татом! Дякую", - написала зірка в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі найбагатшій співачці України Камалії:
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"Вітаю! І дякую вашій родині за допомогу Україні!",
"Прекрасна родина, красиві та красиві дочки! Щастя вашої родини, поваги та взаємного кохання!! Захар з Днем батька!",
"Які ви красиві, позитивні, милі, мені дуже подобається ваша сім'я, дівчата і Камалія, красуні, а тато привабливий чоловік",
"Щастя вам бажаємо від щирого серця! Міцного фізичного та духовного здоров'я! Любіть і будьте завжди кохання. Бережіть один одного, ви дуже хороша пара! Дякую вам за ваше добро!",
"Прекрасна сім'я, нехай у Вашому житті завжди буде привід для такої чудової посмішки для всіх Вас! Прекрасні дітки та батьки!"
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