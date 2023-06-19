Олег Винник вирішив нарешті відкрити «усі карти» свого загадкового зникнення, пише Politeka.net. Тизер розмови з Винником вже з’явився в Мережі.
Так, за словами Олега Винника, він буде тільке за одне жалкувати, що він не тримає в рках зброю, «і що я не там».
«Цією хворобою в Німеччині хворіють два відсотка», - розповів Винник, відповідаючи на питання щодо свого стану і здоров’я.
Також на відео можна побачити, як сьогодні виглядає Олег Винник.
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Нагадаємо, Олег Винник після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зник з публічного простору. Після 24 лютого на його сторінці в Інстаграм з’явилося лише кілька дописів, а у квітні цього з його сторінки взагалі зникли всі пости.
Також у квітні стало відомо, що Олег Винник та його благодійний фонд відзначили двома подяками за допомогу армії та підтримку ЗСУ. Знімок подяк було опубліковано в фан-акаунті артиста в Facebook.
"Так "не допомагав" армії, що отримав дві подяки від ЗСУ. Розумні все розуміють, дурням і доводити не будемо. Любимо і пишаємося. Молодчина", - сказано в повідомленні.
У документах сказано, що подяку Олегу Виннику виписали "за надання матеріально-технічної допомоги у вирішальний для країни час".
Деякі шанувальники Олега Винника запевняли, що чекають на свого кумира попри все, інші зізнавалися, що ображені на його мовчання.
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