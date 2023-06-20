Співачка Оля Полякова розповіла про свою хворобу. Зірка опублікувала нові сторіс в Інстаграм, поділившись подробицями. Артистка на кадрах їхала в автомобілі та ділилася своїм новим відкриттям після покупки лінз.

"Так, дорогі мої, розповім вам одну історію. У мене колись був дуже поганий зір. І я зробила лазерну корекцію, але тільки на одне око. Тому що мені сказали, що з віком очі навпаки стають з короткозорості на далекозорість і що це короткозоре око - воно стане нормальним.І я одне око залишила собі на старість.Не знаю, що там минуло, старість чи ні, але те око, яке я прооперувала, воно стало гірше бачити знову.А в цьому, яке я не оперувала , був мінус-мінус-мінус. І я взагалі не бачила світу і сьогодні я вперше одягла лінзи - на одне мінус два з половиною, на другому мінус один", - розповіла Оля Полякова.

Зірка додала, що подивилася на себе поблизу в дзеркало і очманіла. Як виявилося, Олі Поляковій здавалося, що в неї абсолютно ідеальне обличчя без зморшок та крапок. Але коли з гарним зором артистка придивилася, то виявилося дещо інакше, ніж вона очікувала.

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