Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка нещодавно заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Камалія поділилася яскравими кадрами із церемонії нагородження премії YUNA, куди прийшла із чоловіком, з яким розлучається.

Як видно, на нових фотографіях Камалія позувала у двох образах. Так, на одному зі знімків артистку знято у фотозоні з Мохаммадом Захуром, тут на ній розкішна синьо-жовта сукня в тон українського прапора. На решті фото Камалія позує вже у темному вбранні, вона виступає на сцені та отримує статуетку YUNA.

У підписі до публікації Камалія поділилася своїми враженнями: "Це моя перша статуетка YUNA! За дванадцять років існування премії YUNA я ніколи не брала участь у боротьбі за номінації, в першу чергу з етичних міркувань. А зараз я щаслива, що мій благодійний фонд було удостоєно високої спецнагороди Національної музичної премії YUNA! Це велика подяка співробітникам фонду, які щодня роблять фантастичні речі. А ще мені дуже приємно було отримати нагороду саме від @legenkaya7 ти Волонтер з великої літери! Дякую кожному з вас, разом до Перемоги".

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