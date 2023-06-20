Як повідомляють в КМДА, через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування
Наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою, мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
«Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої ночі столиця пережила чергову повітряну атаку.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Трагедія на Прикарпатті, зниклу школярку знайшли вбитою: "Пішла до сестри, але..."
Колони живої сили та техніки: розкрито, куди окупанти стягують додаткові підрозділи
Небезпечний продукт з'явився на прилавках Одещини: термінове попередження
Ольга Сумська звернулася до старшої доньки, яка живе у Москві: "Моя..."
Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed».
«За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години», - зазначили в КМВА.
Силами і засобам ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятка ворожих цілей.
Інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.
Також нагадаємо, що внаслідок атаки є влучання у Львові та Запоріжжі.
Останні новини України:
Авіація ЗСУ кошмарить ворога - важливі позиції та об'єкти росіян перетворилися на попіл.
Маршрутки спалахнули миттєво - окупанти накрили вогнем велике українське місто.