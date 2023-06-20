Ранок 20 червня розпочався для деяких українців з неочікуваних складнощів.

Як повідомляють в КМДА, через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування

Наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою, мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

«Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі столиця пережила чергову повітряну атаку.

Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed».

«За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години», - зазначили в КМВА.

Силами і засобам ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятка ворожих цілей.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.

Також нагадаємо, що внаслідок атаки є влучання у Львові та Запоріжжі.

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