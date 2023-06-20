Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв у шлюбі з 2010 року. Вони виховують трьох дітей — доньок Марію та Катерину, які наразі живуть та навчаються в Празі, а також сина Михайла, з яким ведуча тривалий час залишалася в Києві вдвох.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" поділилася надзвичайно зворушливим відео з вокзалу. За щасливим співпадінням її донечки повернулися в Україну саме в той день, коли Єгору Соболєву довелося на кілька днів приїхати до Києва.

"Дівчата 8 місяців не бачили батька. Вони знали, що на вокзалі в Києві ми їх зустрінемо з Міхою, але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забирати дрони. Дива трапляються. Тому День Батька в нас сьогодні …💙💛", — пише зірка "1+1" Марічка Падалко.

Українці в коментарях підтримали ведучу "1+1" Марічку Падалко, зокрема гурт "Антитіла" з солістом Тарасом Тополею, а також Анатолій Анатоліч.

"Плачу і радію. Щоб всі діти дочекалися батьків!!";

"Боже, яка радість. Єгор, хай береже тебе Господь і всіх захисників, ви так потрібні своїм дітям.😂 Щастя вам, Марічко, і побільше ось таких радісних подій. Мирного неба і Перемоги!".

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