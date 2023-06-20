Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года. Они воспитывают троих детей — дочерей Марию и Екатерину, которые сейчас живут и учатся в Праге, а также сына Михаила, с которым ведущая долгое время оставалась в Киеве вдвоем.

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" поделилась чрезвычайно трогательным видео с вокзала. По счастливому совпадению ее дочери вернулись в Украину именно в тот день, когда Егору Соболеву пришлось на несколько дней приехать в Киев.

"Девочки 8 месяцев не видели отца. Они знали, что на вокзале в Киеве мы их встретим с Михой, но даже не догадывались, что Егора вчера вызвали в Киев буквально на два дня забирать дроны. Чудеса случаются. Поэтому День Отца у нас сегодня… 💙💛", — пишет звезда "1+1" Маричка Падалко.

Украинцы в комментариях поддержали ведущую "1+1" Маричку Падалко, в частности группа "Антитила" с солистом Тарасом Тополей, а также Анатолий Анатолич.

"Плачу и радуюсь. Чтобы все дети дождались родителей!!";

"Боже, какая радость. Егор, да хранит тебя Господь и всех защитников, вы так нужны своим детям. 😂 Счастье вам, Маричка, и побольше вот таких радостных событий. Мирного неба и Победы!".

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

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