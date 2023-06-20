Леся Нікітюк розповіла історію десятирічної дівчинки Сашка, поділившись кадрами з лікарні. Зірка опублікувала їх у Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Це дівчинка Саша, їй 10 і вона справжній боєць! Страшна війна внесла свої корективи в житті наших людей, дітей… особливо в житті дітей, у яких виявили страшну хворобу – рак. Боляче сприймати, як дитина сподівається дивитись тобі в очі і вірить , Що все буде добре. Перший біль, ковтає сльози, але разом з тим радіє і сміється, радіє сонцю, іграшкам, радіє зустрічі зі своїм кумиром", - написала Леся Нікітюк.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі Лесі Нікітюк:
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"Найголовніше в житті це бачити дітей щасливими. Ви молодець Леся ви подарували цій дитині гарні емоції !!! Вона щаслива",
"Дорога Леся, щиро, від материнського серця, дякую за позитивні емоції, своєчасні і такі необхідні для моєї доньки. Якою б сильною вона не була, але Ваша підтримка і увага збільшує її сили! Вона як ковток свіжого повітря, коли навалюються труднощі і не дають дихати! Дякую за підтримку! Завжди пам'ятатиму і дякувати Вам! Нехай повернеться вам добро здоров'ям, благополуччям, щедрими руками допомоги в потрібну годину. Дякую за все!".
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