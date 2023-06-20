Доктор Євген Комаровський розповів про запаморочення. Фахівець поділився новим відео у своєму Інстаграмі, де ділиться порадами зі здоров'я.
"Друзі мої, запаморочення - досить неприємний симптом і він може виникати при деяких дуже і дуже небезпечних хворобах. Я розумію, що при кожному запаморочення ви до лікаря не побіжіть, але я хочу перерахувати ситуації, коли запаморочення - привід негайно звертатися до Йдеться навіть не про те, що ми завтра підемо, а викликаємо швидку допомогу... Так, запаморочення - привід негайно звертатися за медичною допомогою, якщо воно поєднується зі слабкістю в одній руці чи нозі, онімінням у руці чи нозі, коли має місце часткова чи повна втрата зору, коли важко говорити, коли важко ковтати...”, - розповів доктор Комаровський.
Також фахівець додав, що це стосується і запаморочення із розладом свідомості або при втраті ще й здатності стояти чи ходити. Також це стосується супроводом сильного головного болю під час запаморочення, заявив Доктор Комаровський. Останній із супутніх симптомів, на думку фахівця, коли потрібно дзвонити в швидку, це сильне блювання.
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