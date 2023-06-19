Доктор Евгений Комаровский рассказал о хроническом тонзиллите. Специалист поделился своими советами в Инстаграм, где дает лайфхаки.

"Хронический тонзиллит - это то, что звучит в вашей семье постоянно. Перестаньте жрать тоннами лекарства. Не надо ходить на промывание миндалин, на уколы в миндалины, всякие ультрафиолеты на миндалины, не надо лечить это антибиотиками. Если это проблема, требующая три-четыре-пять раз в год лечения, всегда в такой ситуации показано удаление миндалин, плюс оптимизация параметров воздуха, плюс воздействия холода на горло", - рассказал доктор Комаровский.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Как то лет 10 назад видела в передаче как Евгений Олегович кормил детей мороженным и рекомендовал делать это регулярно. Закалять горло так сказать. У старшего сына постоянно был тонзиллит. Так по рекомендации чудо доктора и вылечились мы мороженым",

"У меня был хронический тонзиллит 2 раза в месяц каждый месяц… ходила по врачам, просила вылечить, ничего не помогало. И так с детства до 25 лет (не переросло никак). Пока я не сделала криоаппликацию это азотом -100 градусов приживаются гланды и они обмораживаются",

"У меня он, но болею с горлом редко-может раз-два в год. А вот в сердце стала регургитация аортальная. Может от него?".

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