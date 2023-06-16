Доктор Евгений Комаровский рассказал, как реагировать на аллергию. Специалист поделился советами в своем Инстаграм, где рассказывает о медицине.

"Советы при аллергии", - написал доктор Евгений Комаровский.

"Друзья мои, хочу обратить внимание, что при наличии сезонной аллергии, если это реально проявляется симптомами, тяжелыми, опасными для жизни, обострением, например, той же бронхиальной астмы, то главным и радикальным методом лечения является так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Что вы должны знать: что если четко выявлен аллерген, то аллерген-специфическая иммунотерапия эффективна, практически более чем в 90% случаев, но, обращаю внимание, что если вы живете в моей стране, то шансов, что это будет за бесплатно у вас никаких. Это никогда не меньше, чем 500 зеленых тугриков. И обращаю внимание, что метод лечения, как правило, проходит, около трех лет. Вы по-любому отработаете и сэкономите эти деньги", - рассказал доктор Комаровский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии доктору Комаровскому:

"У меня и у ребенка холодовая аллергия. Как избавиться от нее?",

"Может ли аллергия поражать только глаза? Слезятся, красные уголки, небольшие выделения. Других симптомов нет, даже зуда, чихания, соплей. Кто сталкивался с таким?",

"А что делать, если у ребенка круглогодичная респираторная аллергия? На пылевых клещей".

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