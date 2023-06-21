Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова вирішила відповісти на фанати. Зірка запропонувала ставити їх у своїх сторіс.

"Доброго дня, скажіть, чому Михайло так погано ходить у 2 роки", - запитав фанат.

"У Михайла є незначні проблеми з координацією, чому так, нам поки що ніхто не відповів. Неврологи кажуть, що це не неврологічне питання. Але я планую все дослідити і ЕЕГ уві сні", - розповіла у відповідь дружина Віктора Павлика.

"У вас багато подруг?", - Запитав ще один фанат.

"Жодного разу не говорила про це тут, але з початком війни я втратила близьку мені людину, найкращу подругу. Не можу словами передати, скільки ми пережили разом. Але, на жаль, ця людина живе в Москві і жодного разу відкрито не підтримала свою батьківщину", - написала дружина Віктора Павлика.

"Скільки ви заробляєте в Інстаграм?" - запитав ще один фанат.

"Інстаграм - це те місце, де є багато перспектив. Я планую в Інстаграм заробити на квартиру. Зараз нормально заробляють навіть маленькі експертні блоги, без великої аудиторії. І Інстаграм дає набагато більше можливостей, ніж будь-яка онлайн робота", - написала дружина Віктора Павлика. у відповідь.

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