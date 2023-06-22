Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про свої переживання, стурбувала українців кадрами після роботи косметолога.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про важкі емоції через те, що трапилося на Херсонщині, викликала неоднозначну реакцію через фото з косметологом.

Останнім часом Нікітюк ділиться своїми особистими секретами догляду за собою та зізнається, що не забуває про свою зовнішність навіть удома. Вона приділяє час скрабам, тренуванням та регулярним процедурам, щоб досягти помітних результатів та підтримувати красиву та сяючу шкіру.

Нікітюк вже наголошувала, що вона стала послідовним прихильником регулярного та професійного догляду за собою. Серед косметичних процедур, вона особливо полюбила пілінг та чищення, які мають чудовий вплив на стан шкіри.

Проте новий кадр збентежив українців:

«Косметолог зробила клон інстадів. Так убити індивідуальність треба вміти 😂; я б точно такому фахівцю не довіряла…; Лесю, ви вже стаєте схожою на істасамок; А де тут Леся? Якісь клони;

Якось не впізнав Лесю. Втратила обличчя? Пластмасова стала; Усі дівчата на одне обличчя. Де індивідуальність?; Лесюня. Досить косметології… бо вже як Тая Повалій… гарна, ну годі…».

Нікітюк раніше зауважила: як у Росії не намагалися зруйнувати життя її улюбленої країни та народу, люди боротимуться.

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