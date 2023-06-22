Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розкрив деякі подробиці несподіваного повернення Олега Винника.

"Буквально нещодавно я вам розповідав, що зі сторінок артиста зникли всі матеріали — це і фото, і відео на сторінках у Facebook і Instagram. І от стало відомо, що через це Олег написав заяву в поліцію. Про це він сказав журналістці Вікторії Курочці. Артист каже, що у нього немає доступу до сторінок, а всі матеріали видалив його менеджмент. Тобто робимо висновок, що Олег перестав працювати зі своїм менеджментом, правильно? Чи що це?", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін також додав, що йому вся ця ситуація схожа на якийсь маркетинговий хід перед великим поверненням Олега Винника.

"Тобто Олег за ці півтора роки зміг вилікуватись і тепер готовий повернутися до роботи. І, звичайно, це потрібно робити красиво. Відповідно Олег повернеться в Україну грандіозно після ексклюзивного інтерв'ю. Тільки хочу нагадати Олегу, що Україна і український шоу-бізнес зараз, ну, він трохи інший. Бо не всі артисти, які довго були за кордоном, змогли це зрозуміти і вдало повернутися. І мені цікаво, який відсоток фанаток Олега повернеться до нього після його повернення, вибачте за тавтологію", — додав Слава Дьомін.

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