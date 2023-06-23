Українська телеведуча Лілія Ребрик вирішила поговорити з фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Питайте, давно не спілкувалися", - написала Лілія Ребрик.

"Чи ви стикалися з хейтом і як взагалі його сприймаєте?", - запитав фанат.

"Звичайно. І вважаю зайвим витрачати свій час комусь щось пояснювати... Безжально відправляю в бан і викреслюю токсичних людей зі свого життя. "Якщо ви хочете гарний квітучий сад - бур'яни потрібно виривати з корінням", - написала у відповідь Лілія Ребрик.

"День яскравіший від вашої посмішки. Дякую, що додаєте сили", - написав фанат.

"Ми за цей рік навіть більше навчилися знову посміхатися. Кроками-кроками... Але навчилися знаходити причину", - відповіла Лілія Ребрик.

"На скільки днів дівчатка поїхали до табору? Ви найкращі", - написав ще один фанат.

"Вони поїхали на 10 днів. Але 25 числа, після вистави – ми їдемо до них. Потім обіцяний Львів. Дівчатка дуже хотіли там побувати", – розповіла Лілія Ребрик.

"Діана навчалася онлайн? Знаю, у Києві діти ходили до шкіл? Які плани на майбутній навчальний рік", - запитав ще один українець.

"Все залежатиме від ситуації в країні. Намагаюся про це зараз не думати. Типу попереду ще ціле літо, подумаю про навчання завтра", - написала Лілія Ребрик.

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