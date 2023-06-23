Популярна українська співачка Ірина Білик, яка за чутками повернулася до одного з колишніх чоловіків Діми Коляденки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Ірина Білик показала миле фото з молодшим сином Табрізом, який одружився зі співачкою з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, і звернулася до українців за "мамською" порадою.

Як видно, на новій фотографії Ірина Білик при повному параді знята з підрослим сином Табрізом. Судячи з фото, хлопчик незадоволений і дивиться спідлоба в камеру. А судячи з підпису до публікації, справа у поході до перукаря.

Ірина Білик запитала українців: "Цікаво ваша думка! Чи потрібно робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?". Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Мій син пофарбувався в рожевий колір у 10 років. Я не забороняв. Зате зараз уже ходить із нормальною зачіскою".

"Так, треба прислухатися до дитини. Свобода волі, право вибору".

"Звичайно, треба дати свободу вибору!"

"Так, звичайно, нехай дитина самовиражається і виявляє свою індивідуальність".

"Так. Дитина побачить результат від свого власного вибору. У нього формуватиметься погляд на свій імідж та відповідальність за те, як вона виглядає".

"Так поекспериментуйте. Не сподобається, іншу зробите, нічого страшного в цьому немає".

"Так, це його вибір. Тим більше, коли дитина доросла".

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