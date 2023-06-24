Актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов також відреагував на новини про громадянську війну в росії.

Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов на своїй сторінці в Instagram розмістив коротку відеопародію на ватажка ПВК "вагнер" євгена пригожина, але не всі українці її оцінили.

"Шойгу! Герасимов! Предупреждаю, если вы не прекратите сопротивление, мы, ЧВК "Вагинер", накроем собой Москву", — кричить Єгор Крутоголов із "Дизель шоу" на камеру, кривляючись та імітуючи міміку пригожина.

Лайками пародію Крутоголова оцінили й інші знаменитості, серед яких Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч і Вікторія Булітко. Шанувальники "Дизель шоу" у коментарях також підтримали гумориста, написавши, що вийшло дуже схоже на оригінал. Але не обійшлося й без критики.

"Якщо чесно, недоречне висміювання ситуації, в цілому в часи, коли гине стільки наших воїнів, цивільних людей, дітей, коли просто руйнується життя мільйонів українців, продовжувати любі комічні програми, навіть такого формату. Дай Бог, щоб вони нанесли собі такі втрати, щоб цей ад закінчився…. А мистецтво такого рівня більше підходить для психдиспансеру…. Нічого особистого, але Війна це не смішно", — написали зірці "Дизель шоу" Єгору Крутоголову в коментарях.

Хтось у коментарях спробував виправдати Крутоголова та інших гумористів: "А що, вмирати тепер? Комічні шоу та гумор лиш підбадьорює наших і воїнів, і українців, і навіть тих, хто під завалами. Люди завжди знаходять час для жартів. І це нормально. Я розумію, багато кому не до сміху, але не треба бажати горя тим, хто не винний в тому, що його це не доторкнулося".

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