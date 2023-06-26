На офіційній сторінці гурту "Бумбокс" в Instаgram зробили важливе оголошення.

Андрій Хливнюк та інші учасники гурту зараз активно гастролюють Європою, збираючи кошти на допомогу українським захисникам. Але, на жаль, концертний тур пішов не за планом, тому концерти в Італії, заплановані на 30 червня та 1 липня, не відбудуться.

"Важливе повідомлення: концерти Бумбокс у Римі та Мілані переносяться на листопад 2023 року. Рим – 22 листопада, Мілан – 23. Вибачте за незручності, ми і промоутери зробили все, що могли, щоб не скасовувати концерти. Дякуємо тим, хто купив квитки – на жаль, вас виявилося замало. Будь ласка, дочекайтеся осені. P.S. Всі, хто хочуть здати квитки, це можна зробити через квиткового оператора, у якого вони були куплені", — повідомили в команді гурту "Бумбокс".

Когось із шанувальників гурту "Бумбокс" така новина засмутила, а хтось, навпаки, радіє:

"😭😭😭 Дуже жаль. Я так чекала. Ну, нічого. Почекаємо ще";

"Блін. Значить у мене ще є шанс потрапити на концерт 😂😍".

Нагадаємо, соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк після повномасштабного вторгнення став на захист України, вступивши до тероборони. Якийсь час артист допомагав київській поліції, а після цього став оператором бойового дрона на фронті.

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