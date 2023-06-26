Співачка Ганна Трінчер показала, яка проблема у неї виникла. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"У мене знову ж... із зубами...", - написала Ганна Трінчер.

"Чесно, я скоро пропишуся в стоматології, я туди їжджу частіше, ніж ходжу до туалету", - продовжила Ганна Трінчер.

"Вже трохи немає сил. Два місяці пройшло з операції на видалення: (І в мене вже 2 рази гноєння, хоча я щодня промиваю рани, ходжу до стоматолога, постійно перевіряюсь... Але наслідки після видалення просто ппц((", - написала Ганна Трінчер на ще одному сторіс.

Варто зазначити, Ганна Трінчер – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває артистка і про Інстаграм, де нещодавно розповіла, як згадує себе маленькою.

"Щоразу, коли я виходжу на сцену- я подумки згадую себе крихітну. Мама завжди мене водила з собою на концерти всіх артистів, що приїжджали до Києва, і найважливіший момент тих вечорів для мене був - вийти на сцену і подарувати квіти. Сьогодні на сцені стою я і дарують квіти мені. Щоразу, коли я проїжджаю борди зі мною я теж згадаю себе маленьку", - написала зірка.

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