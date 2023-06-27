Співачку Тіну Кароль схвалили на посаду члена журі міжнародної нагороди Grammy. Про це повідомила сама зірка у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Для мене велика честь та подяка за те, що мене прийняли в музичну сім'ю GRAMMY як член з правом голосу", - написала Тіна Кароль у своєму Інстаграм.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі у публікації Тіни Кароль:

"Це просто неймовірно, дуже круто",

"Екскьюзмі міс Тіна, я в шоці, а що так можна було? Go girl",

"Моя гордість!! Пишаюся!! Найкраща з усіх часів і народів Тіна!!!",

"Вітаю сонечко!! Тіною. Ви були.,є і будете завжди "гордістю і дочкою нашої України",

"Тіна дуже потужно заявила про себе на світовому рівні".

Варто зазначити, Тіна Кароль – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Тіна Кароль і про Інстаграм, де нещодавно розповіла про зустріч із Папою Римським.

"Його Святості Папі Франциску сьогодні мною було передано оригінал щоденника хлопчика Єгора з Маріуполя, в якому немає дитячих мрій, тому що мрія вижити, про яку він пише, не може вважатися дитячою", - написала Кароль.

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