Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко поділилася фото із Каховської ГЕС. Зірка також розповіла про результати підриву греблі у своєму Інстаграмі.

"Як виглядала колись і як виглядає зараз виглядає зруйнована Каховська ГЕС. Через три тижні після вибуху вода від залишків греблі відступила. Величезна біда, яку орки принесли на нашу землю, на жаль, не відступила разом із великою водою. Нелюд у шаленій ненависті" і приреченості намагаються знищити нашу землю, використовуючи ті сили, які покликані дарувати нам життя і світлу енергію. . Це все, що потрібно знати про мордора, що перетнув межі нашого світу", - розповіла зірка.

Варто зазначити, що Каховську ГЕС росіяни підірвали шостого червня 2023 року. Внаслідок цього було спустошено Каховське водосховище. Водою було затоплено та підтоплено десятки населених пунктів у Херсонській області, які знаходились нижче за течією. Через це загинули десятки людей і тварин і було завдано непоправної шкоди екології в регіоні.

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