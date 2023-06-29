Стало відомо про наслідки ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, росіяни вдарили по місту вночі.

«За даними слідства, 29 червня близько 1:00 ночі російські військові нанесли ракетний удар по м. Чугуїв. За попередньою інформацією, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області рф», - повідомили в прокуратурі.

Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна — у передмісті.

Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, магазини, автомобілі.

У свою чергу очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов що за минулу добу окупанти загалом обстріляли прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки, Ппоранення зазнала 70-річна жінка.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинуло троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.

У селі Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.

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