Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, росіяни вдарили по місту вночі.
«За даними слідства, 29 червня близько 1:00 ночі російські військові нанесли ракетний удар по м. Чугуїв. За попередньою інформацією, трьома ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області рф», - повідомили в прокуратурі.
Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна — у передмісті.
Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, магазини, автомобілі.
У свою чергу очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов що за минулу добу окупанти загалом обстріляли прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області.
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