Олег Винник звернувся до українців у зв'язку зі скасованими концертами. Свою посаду зірка опублікувала в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Шановні пані та панове! У зв'язку зі скасуванням концертних заходів кошти за квитки на концерти Олега Винника ви можете повернути за місцем покупки: у касах або на онлайн ресурсах квиткових операторів", - оголосили на сторінці Олега Винника.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Олега Винника:
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"А що сталося, чому Олега Винника так давно не було?",
"невже повернувся горе-співак?",
"Це підтвердження того, що Винник був хворий на той час і концерти скасовувалися (це моя думка)",
"Шкодаю, що мрія потрапити на концерт так і не збулася через два роки…( Однак зараз потрібно налаштувати свої думки на якнайшвидшу перемогу. Олег, бажаю тільки добра, здоров'я та витривалості. Це найголовніше зараз").
Варто зазначити, що Олег Винник - відомий український співак. Зірка з початку повномасштабного вторгнення не виходила на зв'язок, а нещодавно з'явилося інтерв'ю, де він розповів про свою хворобу, через яку публічно не виходив на зв'язок.
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