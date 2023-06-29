Олег Винник звернувся до українців у зв'язку зі скасованими концертами. Свою посаду зірка опублікувала в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Шановні пані та панове! У зв'язку зі скасуванням концертних заходів кошти за квитки на концерти Олега Винника ви можете повернути за місцем покупки: у касах або на онлайн ресурсах квиткових операторів", - оголосили на сторінці Олега Винника.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Олега Винника:

"Ви рік не переплутали?",

"А що сталося, чому Олега Винника так давно не було?",

"невже повернувся горе-співак?",

"Це підтвердження того, що Винник був хворий на той час і концерти скасовувалися (це моя думка)",

"Шкодаю, що мрія потрапити на концерт так і не збулася через два роки…( Однак зараз потрібно налаштувати свої думки на якнайшвидшу перемогу. Олег, бажаю тільки добра, здоров'я та витривалості. Це найголовніше зараз").

Варто зазначити, що Олег Винник - відомий український співак. Зірка з початку повномасштабного вторгнення не виходила на зв'язок, а нещодавно з'явилося інтерв'ю, де він розповів про свою хворобу, через яку публічно не виходив на зв'язок.

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