Про це, як пише Politeka.net, повідомили самі українські захисники.
«Російські солдати підрозділу «шторм» 34 штурмової бригади жалілися на умови проживання. То ж ми їх трохи покращили. На відео палаючі апартаменти окупантів. Працюємо далі», - прокоментували пекельні кадри воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
На відео можна побачити, що будівля, у якій розміщувалися окупанти, охоплена полум’ям.
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Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відеозвернення окупантів з підрозділу «Шторм». Точніше кажучи, тих, кому вдалося вцілити після боїв із ЗСУ.
Від 150 російських загарбників на момент запису відео залишилось близько 20.
Окупанти жалілися на відсутність боєприпасів, їжі і зарплатні, а також відмовлялись далі виконувати бойові задачі, бо їх «просто обнуляють».
Крім того, російські «пацани» казали, що якщо хтось, хто присутній на відео загине – це буде означати, що це сталося не в бою.
«Якщо хтось із тих, хто тут, загине, вони загинули не на передку, а їх просто обнулили. Його просто застрелили свої», - казав невдоволений життям окупант, який прийшов на українську землю вбивати.
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Також повідомлялось, що окупанти бомблять село, з якого їх нещодавно витурили.
Крім того, Politeka.net писала про жахливий вибух на Харківщині, постраждала дитина.
Нагадаємо також, що минулої ночі росіяни били по Україні не тільки ракетами.