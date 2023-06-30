Окупантів, які нещодавно жалілись на великі втрати у своїй роті, відсутність їжі та грошей, наздогнала кара від ЗСУ.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили самі українські захисники.

«Російські солдати підрозділу «шторм» 34 штурмової бригади жалілися на умови проживання. То ж ми їх трохи покращили. На відео палаючі апартаменти окупантів. Працюємо далі», - прокоментували пекельні кадри воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На відео можна побачити, що будівля, у якій розміщувалися окупанти, охоплена полум’ям.

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відеозвернення окупантів з підрозділу «Шторм». Точніше кажучи, тих, кому вдалося вцілити після боїв із ЗСУ.

Від 150 російських загарбників на момент запису відео залишилось близько 20.

Окупанти жалілися на відсутність боєприпасів, їжі і зарплатні, а також відмовлялись далі виконувати бойові задачі, бо їх «просто обнуляють».

Крім того, російські «пацани» казали, що якщо хтось, хто присутній на відео загине – це буде означати, що це сталося не в бою.

«Якщо хтось із тих, хто тут, загине, вони загинули не на передку, а їх просто обнулили. Його просто застрелили свої», - казав невдоволений життям окупант, який прийшов на українську землю вбивати.

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Також повідомлялось, що окупанти бомблять село, з якого їх нещодавно витурили.

Крім того, Politeka.net писала про жахливий вибух на Харківщині, постраждала дитина.

Нагадаємо також, що минулої ночі росіяни били по Україні не тільки ракетами.