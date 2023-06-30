Стали відомі наслідки нічної атаки, під час якої окупанти били по Україні ракетами і «шахедами».

Так, уламки одного зі збитих безпілотників впали у Миколаєві, пише Politeka.net з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

За його словами, пошкоджень зазнали житловий будинок, огорожа, дорожнє покриття, газова мережа.

«У будинку в момент влучання уламків перебувало п’ятеро людей, серед них - дві дитини», - повідомив мер Миколаєва.

На щастя, обійшлось без травмованих та постраждалих.

Наразі подача газу до пошкодженого будинку тимчасово припинена. Фахівці АТ "Миколаївгаз" працюють на місці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі 30 червня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.

Росіяни завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

«Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області», - повідомляли в Повітряних Силаз ЗСУ.

Українським захисникам вдалося знищити 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

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Також повідомлялось про жахливий вибух на Харківщині, постраждала дитина.

Крім того, Politeka.net писала, що збільшується ризик вибиху на Запорізькій АЕС - що помітила українська розвідка.

Також нагадаємо, що окупанти знищують населений пункт, з якого нещодавно їх витурили.